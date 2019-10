Gravnerjev sivi pinot izstopa kot »črni labod«

Sivi pinot Joška Gravnerja z Oslavja je bil v prejšnjih dneh nagrajen na Great Wine & Dine Festivalu v Singapurju, kjer so prvič podeljevali priznanja vinarjem s celega sveta. Prislužil si je nagrado Black Swan Of The Year, saj je žirija ocenila, da med vsemi najbolj izstopa po svoji alternativnosti; natanko tako kot črni labod, po katerem je prevzela ime nagrada za najbolj alternativno vino. Poleg Gravnerjevega sivega pinota (z oznako Venezia Giulia IGT) so bili med nominiranci za nagrado še Sonoma coast syrah ameriškega podjetja Arnot-Roberts, Savennieres Roches aux Moine francoske kleti Château Pierre-Bise, avstralski syrah vinarja Lukea Lamberta in zlata rebula kmetije Radikon z Oslavja.

Petdesetčlanska žirija je v 27 kategorijah skupno ocenila 135 vin. »Nagrada nas navdaja s ponosom, saj jo razumemo kot priznanje za delo, ki ga je v vseh teh letih opravil naš oče; po drugi strani gre tudi za nagrado Oslavju in skupini vinarjev, ki so verjeli v obujanje starih tehnik maceriranja in v gojenje avtohtonih sort; to potrjuje tudi dejstvo, da je bil med nominaranci še en uveljavljen vinar z Oslavja, Radikon,« poudarja Mateja Gravner, ki se je udeležila nagrajevanja v Singapurju.

Med vini iz Italije so nagrado prejeli še barolo Giacoma Conterna iz Piemonta, sassicaia s toskanske kmetije San Guido in rizling vinarskega podjetja G.D. Vajra iz piemontske pokrajine Langhe.