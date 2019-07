Grediščani prvič premagali Merkeduce

Pod nalivom so zmagali Grediščani, ki so Merkeduce premagali z rezultatom 3:1. Sobotno tekmo so na doberdobskem nogometnem igrišču odigrali kljub slabim vremenskim napovedim; večji del dvoboja je vreme zdržalo, naposled se je sredi drugega polčasa ulil dež. Tekme zatem niso prekinili, temveč so jo odigrali do konca, čeprav je lilo kot iz škafa.