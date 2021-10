Gregor in Silvija prvič na odru

Zgodba o dveh gorilah, ki se prav kot vsi mi soočata s previsokimi lepotnimi ideali z družbenih omrežij in si zaradi nizke samopodobe ne upata izpovedati ljubezni, je v soboto zaživela na odru Kulturnega centra Lojze Bratuž v Gorici, kjer je bila premierno na ogled predstava Gregor in Silvija. Gre za otroški muzikal Slovenskega stalnega gledališča, ki ga je zrežirala Jasmin Kovic. Muzikal je Kovičeva priredila na podlagi slikanice Michaela Colemana in Tima Warnesa, v njem pa nastopata Blaž Popovski v vlogi Gregorja in Tina Gunzek v vlogi Silvije. Za izvirno glasbo je poskrbel Stefano Sacher, za kostume sama režiserka.

