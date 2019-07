Gregorčič potrebuje vzdrževanje in lepotni poseg

Gregorčičev spomenik v Ljudskem vrtu na Verdijevem korzu v Gorici in zelenica, na kateri je postavljen, potrebujeta vzdrževanje in lepotni poseg. Na to že drugič v poltretjem letu opozarjata Igor Komel in Damjan Paulin, nekdanja predsednika slovenske konzulte pri goriški občini in dva izmed pobudnikov postavitve doprsnega kipa goriškemu slavčku pred trinajstimi leti. V pismu, ki sta ga v torek naslovila na sedanjo konzulto in na goriškega župana Rodolfa Ziberno, sta spodbudila k očiščenju kipa, njegovi delni ureditvi - napise oziroma črke bi bilo treba ponovno prebarvati -, in k ureditvi okolice. Pismo s podobno vsebino sta Komel in Paulin konec januarja 2017 že poslala tedanjemu županu Ettoreju Romoliju ter članom konzulte takratne predsednice Majde Bratina. Stanje pa se v tem obdobju ni spremenilo, tako da ima Gregorčičev kip v primerjavi z letom 2017 danes le »na grbi« skoraj tri leta več. Vzdrževanje oziroma lepotni poseg sta torej več kot dobrodošla.