Gripe za zdaj še ni

»Doslej smo imeli tri potrditve virusa gripe tipa A. Enega pacienta so oskrbeli le ambulantno in se je zdravil doma, dva pa sta potrebovala bolnišnično zdravljenje,« o trenutni obolevnosti za gripo pojasnjuje Dunja Winkler Savnik, pomočnica direktorja šempetrske bolnišnice za strokovno-medicinske zadeve. Lani se je sezona gripe začela kasneje, šele sredi januarja, in enako kaže tudi letos.

V šempetrski bolnišnici sicer beležijo obolevnost za drugimi respiratornimi okužbami, tako da imajo v tamkajšnjem urgentnem centru te dni povečan obisk. »Gripe pa ni. Imamo tudi možnost hitrega testa na gripo, tako da jo lahko dokažemo že med obravnavo pacienta v urgentnem centru,« dodaja Savnik Winklerjeva, ki še pojasnjuje, da so se v bolnišnici na sezono gripe že preventivno pripravili. Že pred zaključkom lanskega leta so povečali posteljni fond na internistični službi za deset postelj. Obiski v bolnišnici ostajajo omejeni na enega zdravega obiskovalca. Ko pa se bo povečalo število obolelih, bo bolnišnica za obiske na vseh oddelkih zaprta.