Grofija namesto Okusov, stojnice samo na Trgu Battisti

»Grofija, vonjave evropske kulture« je naslov poulične prireditve, ki bo letos nadomestila Okuse ob meji, goriška občina pa obljublja, da jo bodo v prihodnjih letih spet priredili meseca aprila, ko mesto praznuje svoj »rojstni dan«. Prireditev, ki označuje tudi konec poletnega obdobja, bo potekala na Trgu Battisti, k sodelovanju pa bodo s priložnostnim menijem vabljene tudi mestne restavracije in lokali, trgovine bodo imele podaljšan odpiralni čas. V Ljudskem vrtu pa obljubljajo tudi kulturne dogodke. Podrobnega programa še ni, goriška občina pa je včeraj sporočila dokončno ime dogodka in datume: kakor Okusi ob meji bo tudi Grofija potekala od četrtka do nedelje, letos od 24. do 27. septembra. Ker se na Okusih zbere zelo veliko število ljudi, kar se seveda ne sklada s pravili za preprečevanje okužbe s koronavirusom, so prireditev morali letos zamrzniti, računajo pa, da jo bodo lahko izpeljali prihodnje leto, ob izboljšanju epidemiološke slike.

»Od konca obdobja popolnega zaprtja smo odločili, da gledamo naprej, da ne pustimo, da nas preplavi strah. Potem ko smo spet odprli grad in gledališče ter organizirali razne poletne dogodke smo skušali razumeti, kako bi lahko zapolnili vikend ob koncu septembra, ko ponavadi potekajo Okusi, in se istočasno poklonili našemu čudovitemu prostoru,« pravi goriški župan Rodolfo Ziberna.