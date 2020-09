Grofija vabi kljub omejitvam

V goriškem mestnem središču se danes začenja štiridnevna prireditev Grofija, vonjave evropske kulture, s katero je želela goriška občinska uprava v tem koronačasu vsaj delno zapolniti vrzel, ki jo za sabo pušča letošnja neizogibna ukinitev Okusov ob meji. Po kulturnem programu, ki bo potekal pod šotoroma v Ljudskem vrtu, in kulinarični ponudbi goriških gostincev na Battistijevem trgu so včeraj mestni upravitelji predstavili še en vidik prireditve – ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom. V varnost so skupaj s pristojnimi občinskimi uradi in službami vložili veliko truda, časa in tudi denarja.

»Varnostnim ukrepom smo namenili preko 50.000 evrov. Predpisom smo sledili do pičice, zdravje je naša prioriteta,« poudarja župan Rodolfo Ziberna. Zaradi potrebe po ohranjanju varnostne razdalje med obiskovalci bo dostop na prireditveno območje, ki ga sestavljata »kulturna vasica« in »vasica okusov«, omejen. Na njem bo lahko največ 1000 ljudi hkrati. Praznično prizorišče so omejili z varnostnimi ograjami, vstopati bo mogoče le skozi vhod, ki bo pred Ljudskim vrtom na Verdijevem korzu. Vstop bodo dovolili le tistim, ki se bodo predhodno prijavili na spletni strani www.gocontea.it: za družine zadostuje ena sama registracija, v kateri navedemo tudi število članov, ki se bodo udeležili prireditve. Ob zaključku postopka bomo dobili QR kodo, ki jo bomo morali pokazati ob vstopu in ob izhodu. Kdor nima računalnika ali pametnega telefona, bo obrazec z osebnimi podatki lahko izpolnil ob vhodu. Osebne podatke bodo prireditelji hranili od 15 do 20 dni, uporabili jih bodo samo v primeru, da bo med udeleženci potrjena okužba s koronavirusom. Ob vhodu bodo vsem obiskovalcem izmerili telesno temperaturo.

Podžupan Stefano Ceretta napoveduje strog nadzor nad spoštovanjem pravil. V velikem šotoru (poimenovali so ga po grofu Mainardu) bo na voljo 168 mest, v malem šotoru, ki so ga posvetili Beli dami, pa 32. Sedišč ne bo mogoče rezervirati. Na Battistijevem trgu so namestili 90 miz in klopi: število sedečih pri vsaki mizi bo odvisno od tega, ali gre za člane iste družine. Stojnice s hrano in pijačo bodo obratovale do 23. ure.