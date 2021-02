Grozil s samomorom

Mladi pakistanski državljan se je okrog 15.30 nenapovedano zglasil v uradu za priseljevanje goriške kvesture, ki deluje pri Rdeči hiši. 24-letni prosilec za azil A.W., ki mu je že bila priznana mednarodna zaščita, je od policistov zahteval, naj mu izročijo dovoljenje za bivanje. Policisti so mu odvrnili, da ima do njega pravico in ga bo dobil, notranje ministrstvo pa ga za zdaj še ni izdalo.

Ko je razumel, da ne bo dobil zahtevanih papirjev, je mladenič ponorel. Splezal je na nadstrešek nekdanjega mejnega prehoda in začel kričati, da se bo vrgel na cesto. Nemudoma so posredovali policisti in goriški gasilci, ki so se na kraj pripeljali z vozilom z lestvijo. Še sami so splezali na nadstrešek in 24-letnika pospremili na varno. Mladeniča je kmalu zatem obšla slabost. Policisti so zato poklicali reševalno službo 118, ki je prosilcu za azil nudila prvo pomoč na kraju ter ga nato z reševalnim vozilom prepeljala v goriško bolnišnico. Z goriške kvesture sporočajo, da so imeli policisti in zdravstveno osebje s pakistanskim državljanom v preteklosti že opravka.