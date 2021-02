Hašiš vrgel na tračnice

Pripadniki goriške železniške policije so v prejšnjih dneh v večernih urah obravnavali dva afganistanska državljana, ki sta stopila z vlaka na progi Benetke-Trst. Moška – oba z veljavnim dovoljenjem za bivanje v Italiji – sta zapustila občino, kjer imata svoje bivališče, vendar nista imela s seboj ustrezne samoizjave. Zaradi tega so ju policisti pospremili do svoje postaje; medtem ko je eden izmed njiju izpolnjeval obrazec za samoizjavo, je drugi odvrgel med železniške tire paket. Policisti so ga opazili, pobrali paket in ugotovili, da gre za hašiš. Sledila je osebna preiskava. Moški je pri sebi imel dva mobilna telefona, ki ju je verjetno uporabljal za preprodajo mamila. Ob zaključku postopka so policisti zasegli približno sto gramov hašiša; moškega so aretirali, medtem ko so njegovega spremljevalca ovadili goriškemu sodišču.

