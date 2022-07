Helikopterji še vedno na delu

Požar, ki je v nedeljo dopoldne zagorel na območju med Renškim vrhom in naseljem Temnica, se je ponoči nekaj časa še širil proti vasi Lokvica, a ga je gasilcem le uspelo zaustaviti dobre pol kilometra pred krajem. Zaradi burje grozijo vnovični izbruhi požara, ob tem opozarjajo gasilci. Na delu je tudi že helikopter Slovenske vojske. Kot so zjutraj sporočili iz regijskega štaba Civilne zaščite za severno Primorsko, so gasilci požar uspeli ustaviti ob cesti Lokvica - Cerje. Požar je sicer pod nadzorom, a zaradi burje še vedno zelo grozi z vnovičnimi izbruhi na posameznih delih. Na požarišču prihaja do menjav gasilskih ekip, aktivirali so še eno gasilsko regijo iz osrednje Slovenije. Na prizorišču je tudi že helikopter Slovenske vojske.

Po zadnjih informacijah vodje intervencije v boju z obsežnim požarom na goriškem Krasu, Simona Vendramina, je na požarišču danes zjutraj kar 425 gasilcev iz več gasilskih regij s celotnega zahodnega in osrednjega dela Slovenije. Na voljo imajo 120 vozil, ob tem pa tudi znova pomoč iz zraka oz. helikopterje.

Požar se je, po grobi oceni, razbesnel na dobrih 390 hektarjih. Iskanje vzroka oziroma vzrokov zanj je v domeni policije, sporoča Civilna zaščita severne Primorske.