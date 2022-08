Hidroelektrarna Solkan ponovno obratuje

Hidroelektrarna Solkan po vnovični zaustavitvi v minulem tednu od danes spet obratuje, je razvidno iz sporočila, objavljenega na spletni strani družbe Soške elektrarne Nova Gorica. Obratovanje ene od soških elektrarn so zaradi nizkega vodostaja reke Soče letos zaustavili že dvakrat. Hidroelektrarna Solkan je bila zaradi nizkega vodostaja Soče ob letošnji katastrofalni suši za skoraj teden dni ustavljena že konec julija, in sicer je šlo za prvo zaustavitev po letu 2003. Spet so jo zagnali v torek, 2. avgusta, kar je omogočil povečan pretok Soče zaradi padavin predvsem na območju Bovca, po upadu vodostaja pa je bilo njeno obratovanje spet zaustavljeno teden dni zatem.

Zdaj so jo vnovič zagnali, delovanje agregatov elektrarne pa se bo prilagajalo razpoložljivemu pretoku reke Soče, so ob tem navedli v soških elektrarnah, ki so del skupine Holdinga slovenske elektrarne.