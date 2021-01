Hiša Mazzoli bo ponovno zaživela

Po desetletjih propadanja bo tržiška Hiša Mazzoli končno spet zaživela v novi podobi. Tržiška občinska uprava je pred dvema tednoma sprejela končni načrt za njeno obnovo, v javnost pa je prišel tudi grafični prikaz nove zgradbe. Oblika in barve na zgradbi sledijo originalnemu projektu, arhitekti pa so si na strehi zamislili tudi neke vrste kocko z velikimi okni, prostorno in svetlo, ki sega čez rob stavbe. Po županjinih besedah pa »nov« del še ni financiran, torej ni rečeno, da ga bodo sploh uresničili. Na spletu je namreč že sprožil različne odzive.

Za obsežna prenovitvena dela je občina prejela deželni prispevek v višini 1.600.000 evrov, kateremu je dodala še milijon evrov. Dela se bodo začela junija, zaključena pa bodo ne pred letom 2022. Pred začetkom del je občina morala poskrbeti za temeljito očiščenje stavbe, tako v notranjosti kot v zunanjosti, saj je bila Hiša Mazzoli v zadnjih letih »zavetišče« za golobe. Ko bo korenita obnova zaključena, pa bodo v njej uredili 19 stanovanj, ki bodo namenjena tako mladim kot starejšim parom. Izvajalca del pa bodo morali zaradi večmilijonske vrednosti osnovnega naročila izbrati preko »evropskega« javnega razpisa.