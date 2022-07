Hiše na Krasu trenutno niso ogrožene (video)

Požar na Krasu še naprej divja, a gasilci so doslej uspeli obvarovati vse hiše. Po besedah župana občine Miren-Kostanjevica Mavricija Humarja se ogenj trenutno širi s severnega območja Kostanjevice na Krasu za bivšim vadbenim centrom v smeri Renškega vrha.

Gasilci morajo predvsem paziti, da se ne bi razširil proti Trstelju in nanj, je dejal za STA. Po drugi strani se požar širi na Vojščici in iz Vojščice proti Temnici, od koder so danes preventivno evakuirali prebivalce. Ta požar za zdaj uspevajo zamejevati. Kot je Humar izvedel od vodje intervencije, hiše trenutno niso ogrožene, gasilci pa poskušajo ogenj zaustaviti čim dlje od poslopij.

Sicer se je ogenj Kostanjevici na Krasu, kjer je štab operacije, medtem približal na okoli 200 metrov. Območje bodo varovali s pehotnimi silami in helikopterji, usposobljeni gasilci pa ocenjujejo, da so razmere s takšno taktiko obvladljive, je dodal Humar.

Po besedah poveljnika Civilne zaščite RS Srečka Šestana gasilci skušajo preprečiti tudi, da bi se požar razširil do Trstelja. Ob tem se v čudnih okoliščinah pojavlja kar nekaj nepredvidljivih požarov, za katere je težko oceniti, ali nastajajo zaradi preskokov požara ali česa drugega, je dejal v izjavi za STA.

Kot je za STA pojasnil minister za obrambo Marjan Šarec, pri gašenju požara še vedno pomagajo trije helikopterji Slovenske vojske (SV), policijski helikopter in letalo SV, pa tudi hrvaški helikopter. Po njegovih zadnjih informacijah naj bil znova na voljo tudi hrvaški kanader.

Slednji je pomagal že dopoldne, nato pa se je zaradi nevarnih razmer umaknil.

Ob tem je poudaril, da je gašenje iz zraka zaradi slabe vidljivosti izjemno zahtevno, prav tako zračnim plovilom grozi nevarnost trka, zato sta na prizorišču tudi usmerjevalca helikopterjev in letal.