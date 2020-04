H&M odhaja iz Gorice

Švedska veriga H&M se umika iz Gorice. Trgovina z oblačili, obutvijo in modnimi dodatki, ki so jo leta 2015 odprli na Verdijevem korzu, naj bi prenehala delovati novembra letos. V njej je zaposlenih 12 ljudi. Slabo novico je sporočil sindikat UILTuCS po sestanku z vodstvom družbe, ki namerava v Italiji skupno zapreti sedem trgovin. Med temi sta goriška in videmska, ki ima 14 zaposlenih. Po besedah sindikalnih predstavnikov trgovine v Vidmu kljub napovedani majski omilitvi izrednih ukrepov za zajezitev koronavirusa ne bodo več odprli, enako velja za dve trgovini v Milanu. Avgusta načrtujejo zaprtje trgovine v Grossetu, goriška pa bo predvidoma prenehala delovati 8. novembra, približno pet let po svojem odprtju. Med avgustom in novembrom naj bi zaprli še dve trgovini v Vicenzi in eno v Bassanu; skupno je na kocki 145 delovnih mest. Odločitev naj bi sprejela matična družba na Švedskem; njeni predstavniki so že pred nekaj dnevi napovedali, da bodo zaradi dolgotrajnega zaprtja več tisoč trgovin po celem svetu, ki je posledica pandemije covida-19, morali odpuščati.

Goriška občina uradnih informacij o zaprtju trgovine na Verdijevem korzu še nima, v ponedeljek pa bodo pristojni upravitelji skušali stopiti v stik z lastnikom in sindikati. »Posledic pandemije koronavirusa ne občutijo le mali trgovci, ampak tudi mednarodne verige, kot sta H&M ali Calzedonia. Zaradi zaprtja trgovin imajo namreč tudi velikani težave s plačevanjem najemnin in drugih stroškov,« pravi Roberto Sartori, ki je v občinski upravi odgovoren za trgovske dejavnosti. »V ponedeljek se bom o tem najprej pogovoril z županom Rodolfom Ziberno, nakar bomo skušali razumeti, ali lahko na kakšen način priskočimo na pomoč in preprečimo zaprtje,« pristavlja Sartori.