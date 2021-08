Hotel je oropati še eno sladoledarno

Bil je na tem, da oropa še tretjo sladoledarno. Karabinjerji, ki so ga že več dni zasledovali, pa so ga aretirali, tik preden bi še tretjič zagrešil kaznivo dejanje. Prejšnji mesec, 16. in 23. julija, smo na Primorskem dnevniku poročali o ropih v sladoledarni Frel v Ronkah ter Fiore di latte v Gradišču. Po zaslugi pričevanja ene izmed prodajalk in s pomočjo posnetkov nadzornih videokamer so karabinjerji po preiskavi zasledili osumljenca. Po večtedenskem zasledovanju so ga 7. avgusta okoli polnoči aretirali, ko je bil na tem, da vstopi v lokal v Buttriu na Videmskem. Pred dnevi si je že skrbno ogledal kraj, saj se je pripravljal na nov rop. 57-letnega Tržačana so karabinjerji iz Tržiča, s pomočjo kolegov iz Gradišča, aretirali in odpeljali v zapor.