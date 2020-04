Hrepenijo po petju in družbi

Koronavirusni čas in odločbe, ki prepovedujejo druženje, niso umirile strasti pevcev po skupnem prepevanju na pevskih vajah. Kljub posebnemu obdobju, ki ga doživljamo, si dirigenti izmišljujejo najbolj iznajdljive načine, da lahko vadijo s svojimi pevci kljub temu, da so vsak na svojem domu. Pevci raznih zborov se zato vsaj enkrat tedensko zaprejo v sobo in pojejo pred ekranom računalnika, v upanju, da bo dirigent na drugi strani videokonference kaj slišal. Če je pouk razmeroma lahko izvajati preko spleta, je za pevske vaje popolnoma druga zgodba: ni programa, ki bi omogočal simultano petje vseh prisotnih na digitalnih srečanjih. Zaradi tega se med dirigenti na Goriškem David Bandelj in Mateja Černic bolj posvečata analizi partiture, Zulejka Devetak pa se je odločila, da bo svojim pevcem pustila daljši oddih.Že od samega začetka koronavirusnega obdobja se mešani mladinski pevski zbor Emil Komel srečuje z dirigentom Davidom Bandljem na platformi Zoom. Ker je pevcev in pevk preko trideset in bi bila povezava z vsemi hkrati nemogoča, vadijo po sekcijah: z videokonferenco se povežejo vsi pevci, ki pojejo isti glas in z dirigentom podrobno analizirajo partituro. Nato vsak pevec posname svojo linijo in jo pošlje dirigentu, ki ga popravi ali na kaj opozori. »Pred nekaj dnevi bi morali nastopiti na tekmovanju Naša Pesem v Mariboru, vendar je bil tudi ta kot vsi drugi podvigi, ki smo jih načrtovali v teh mesecih, preložen. Sicer imamo v načrtu še nekaj koncertov tik pred poletjem in srčno upamo, da jih bomo lahko izpeljali, saj nestrpno čakamo, da spet vsi skupaj zapojemo,« pravi Bandelj, ki izpostavlja, da se v pričakovanju, da se bo letošnja sezona spet začela, že pripravljajo na naslednjo.

Mateja Černic ima v tem obdobju kar nekaj dela, saj se mora virtualno srečevati s kar štirimi zbori z najrazličnejšimi potrebami. Z mladinskim zborom glasbene šole Emil Komel, s katerim je prekinila vaje v živo že pred začetkom koronavirusnega obdobja, se je najprej odločila za posnetek klavirske spremljave in enega glasu v skladbi, ki ga je poslala mladim pevcem, da bi sami vadili doma in se posneli. »Čeprav sem bila sprva skeptična do tega načina vadbe, ker ne omogoča družabnega trenutka, je bil navsezadnje učinkovit, saj sem odkrila nekatere glasove, ki so se drugače radi “skrivali” pred močnejšimi,« pravi Mateja Černic, ki se je nato odločila, da bo s pevci vadila preko Skypa. Sedaj se srečujejo po sekcijah preko videokonference, med katero vsak pevec nekaj zapoje, ostali pa poslušajo.

Na podoben način vadi tudi z vrhovsko mladinsko pevsko skupino Vihar, kjer je sicer nekaj manj pevcev in zato virtualno vadijo vsi skupaj. »Na začetku me ni navduševala uporaba telekonferenc, ker nisem želela, da bi toliko časa čepeli pred računalnikom, vzdrževanje osebnih stikov pa je na ta način veliko lažje in bolj zabavno: če so prej pevci razgrajali v živo, sedaj “razgrajajo” po spletni klepetalnici, kjer si pošiljajo smešna sporočila,« pravi Mateja, ki mora svoj čas, ob šolskem pouku, posvetiti še dvema odraslima pevskima skupinama. Pevci Goriškega komornega zbora se družijo preko videokonferenc, že od vsega začetka izolacije pa vadijo sami doma s pomočjo posnetkov. Dekliška vokalna skupina Bodeča Neža je z vajami vztrajala, dokler je to bilo dovoljeno, nato pa so se dekleta odločila, da se bodo enkrat tedensko srečevala preko platforme Zoom. Prvo srečanje je bilo kot pri ostalih zborih bolj neuradno in sproščeno. Nato je dirigentka uvedla bolj teoretične vaje, med katerimi v krajši razlagi pevkam oriše pesem skozi oči dirigenta, kar omogoči, da se pevke ne osredotočijo samo na svojo linijo, ampak na celoto. Nato vse zaprejo mikrofon in vsaka zapoje ob spremljavi klavirja: vse skupaj, a hkrati ločene. Čeprav si srčno želijo, da bi se letošnja sezona znova začela, tudi pevke Bodeče Neže že razmišljajo o naslednji, ko bodo vključene v koncertno sezono Kulturnega doma Nova Gorica. »Zaradi situacije je kvaliteta vaj nižja, napredek pa počasnejši, po drugi strani skušamo sobivati s takimi pogoji in upamo, da bo vsega tega čim prej konec,« dodaja dirigentka, ki kljub negotovi situaciji vseeno upa, da bo lahko z vsakim zborom izpeljala krajši zaključni koncert pred poletnimi počitnicami.

Dirigentka Zulejka Devetak se je s svojimi zbori odločila, da bo zamrznila delovanje, dokler ne bo druženje znova dovoljeno, saj gre pevska sezona že proti koncu in so bili vsi koncerti prestavljeni ali odpovedani. Pevci moškega zbora Jezero iz Doberdoba in pevci moškega zbora Skala iz Gabrij bodo tako letos imeli daljši poletni premor, tudi ti pa že čakajo na jesen, ko se bo začela nova sezona in bodo ponovno zagnali delovanje.