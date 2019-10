Hruške »mislijo«, da je pomlad

Po večmesečnem sušnem obdobju se je s prvimi deževnimi dnevi sadno drevje v štandreškem sadovnjaku naenkrat »prebudilo«; listje je ozelenelo, na vejah hrušk so se pojavili cvetovi.

V zadnjih letih je jesensko cvetenje vse pogostejše. K cvetenju prispevajo visoke temperature v poznem poletju in zgodaj jeseni, ki jim sledijo nagle ohladitve in ponovne otoplitve. Rastline tako spremenljivost vremenskih razmer razumejo po svoje; v sadnem drevju se v nepravem času prebudijo rastni hormoni, ki so odgovorni za razcvet rodnih brstov, ki takrat že pripravljeni čakajo na prihodnjo pomlad. Cvetove bo uničila že prva slana. Plodovi se tako ne bodo razvili, brsti pa cvetenja spomladi ne bodo mogli ponoviti, zato na sadnih drevesih, ki te dni cvetijo, gre prihodnje leto pričakovati manjši pridelek.