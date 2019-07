V Ulici IX Agosto v Gorici se je danes okrog 10. ure zgodila nesreča pri delu. Gradbeni delavec je padel s približno poltretjega metra višine, se hudo poškodoval in negiben obležal na tleh. Na kraj so prihiteli reševalci, nakar so ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico. Na prizorišče so prišli tudi karabinjerji.