Huda ura v Jamljah

Požar se je ponoči razširil proti Jamljam. Poganjal ga je močan veter, ki je večkrat spremenil smer. Okrog 11. ure so bili ognjeni zublji po besedah domačinov oddaljeni le kakih 150 metrov od hiš v Gregorčičevi ulici; na nekaterih dvoriščih so bili gasilci že pripravljeni na spopad z ognjem, da bi zavarovali poslopja. Veter je potiskal dim proti hišam v Prvomajski ulici oz. državni cesti št. 55; nekatere domačine so odpeljali na varno sorodniki. Že v torek zvečer je bila vsa vas v dimu. Domačini so se zaprli v hiše, okrog oken so postavljali mokre cunje, da bi preprečili dimu vstop v stanovanja. Česa takega seveda nihče ne pomni; leta 2003 je območje med Jamljami, Komarjami in Selami na Krasu zajel silovit požar, vendar je tokratni še večji. Požar že od jutra gasi osem helikopterjev, priletela sta tudi dva canadaira. Domačini so povedali, da pri gašenju sodelujejo tudi gasilci iz Slovenije, ki so bili doslej na delu na odseku med Jamljami in Komarjami, kjer so zjutraj uspešno zaustavili širjenje požara v smeri ceste, ki vodi v Brestovico. V Jamljah so domačini našteli vsaj dvajset vozil gasilcev iz Slovenije.