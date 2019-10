Hudo poškodovan italijanski motorist blizu Idrije

Blizu Idrije se je hudo poškodoval italijanski motorist. Policisti so v nedeljo ob 12.49 obravnavali prometno nesrečo v okolici Idrije, kjer je zaradi neprilagojene hitrosti padel in se huje poškodoval 59-letni voznik motornega kolesa, državljan Italije. Po naših informacijah gre za P.G. iz kraja San Michele al Tagliamento. V koloni petih motoristov se je peljal iz Idrije proti Godoviču, ko je v ostrem levem ovinku zapeljal na makadam in približno 13 metrov v globino. Tam je huje poškodovan obležal. Na kraju nesreče so posredovali idrijski gasilci, ki so ga dvignili na cesto, nato so ga prevzeli reševalci. Ker je obstajal sum notranjih poškodb so hudo poškodovanega italijanskega motorista zatem prevzeli člani dežurne ekipe Helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika iz ga z vojaškim helikopterjem odpeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.