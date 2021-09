Identiteta je najdražje, kar ljudje imamo

V sklopu jesenskih dogodkov filmskega festivala Sergio Amidei je 66-letni scenarist, pisatelj in dramaturg Hanif Kureishi včeraj obiskal Gorico. Pred večernim srečanjem z občinstvom v Kinemaxu smo se z njim pogovorili o družbi, identiteti, njegovih delih in Brexitu. Kureishi je po mnenju časopisa The Times med 50 najpomembnejšimi britanskimi avtorji po letu 1945. Po mami je Anglež, po očetu Pakistanec. Med njegovimi najbolj poznanimi knjigami so Buda iz predmestja, Intimnost in My Beautiful Laundrette.

Odraščali ste v Londonu v mešanem zakonu. V svojih delih pripovedujete o marsikateri izkušnji diskriminacije, ki ste jo doživeli na svoji koži. So se razmere danes spremenile?

Da, zelo. Predvsem v zadnjem obdobju, in sicer z gibanjem Black lives matter. Mislim, da se ljudje zdaj veliko bolj zavedajo, da je nujno graditi bolj raznoliko in integrirano družbo. Spremembe so že zdaj vidne, recimo v gledališču in filmu, področjih, ki ju poznam. Člani ekip, režiserji, igralci prihajajo iz različnih etničnih skupin. Tudi zgodbe odsevajo to raznolikost. Spremembe so gotovo očitne na medijskem področju. Videli bomo, ali bodo vidne tudi v gospodarstvu, politiki in na drugih področjih. Gibanje BLM je imelo res velik vpliv na kulturo v Veliki Britaniji.