"Imam kompetence za vodenje občine, čeprav se doslej še nisem ukvarjal s politiko"

Na občinskih volitvah, ki bodo 12. junija v Gorici, se bo za mesto župana potegovalo sedem kandidatov. Med njimi je Pierpaolo Martina, ki ga podpira lista Martina Sindaco. Martine se je rodil 10. januarja 1969 v Gorici. Zaposlen je kot višji uradnik na deželi.

Zakaj ste se odločili, da kandidirate?

Kot prvo, ker so mi kandidaturo predlagale osebe, ki jih cenim in ki mi zaupajo. Poleg tega sem prepričan, da se je treba angažirati v prvi osebi, saj bodo le tako občani (ne pa profesionalni politiki) lahko ponovno prevzeli skrb za mesto v svoje roke.

Po čem se razlikujete od ostalih županskih kandidatov?

Čeprav tudi sam nisem več rosno mlad, sem najmlajši med kandidati. Poleg tega se doslej nisem nikoli ukvarjal s politiko; po drugi strani imam kompetence in nisem navezan na oblast, kar sem pogrešal pri vseh, ki so doslej upravljali mesto.

Kakšno mesto je danes Gorica?

Gorica je zelo prijazno mesto po meri človeka, po drugi strani je hkrati tudi negibna, potrta in razočarana, čeprav ima vse možnosti za preporod.

Na nepremičninskem trgu, v nastanitvenem in gostinskem sektorju je zadnje čase opaziti nekaj znakov prebujanja, po drugi strani število zaprtih lokalov še vedno presega število novih odprtij. Kako nameravate ukrepati na naštetih področjih?

Na žalost ne vidim velikih premikov. Vse proizvodne dejavnosti je treba seznaniti z najrazličnejšimi oblikami pomoči, ki jih predvidevata deželna in državna zakonodaja. Na izviren način je treba predstaviti kupcem razloge, zaradi katerih bi morali za svoje nakupe izbrati Gorico namesto drugih krajev.

Če ne bi bilo stroškov za občinsko upravo, bi pristali na ponovno ustanovitev rajonskih svetov?

Rajonske svete je treba oživiti, čeprav v drugačni obliki kot v preteklosti. Če že ne v obliki izvoljenih organov, vsaj kot združenja, s katerimi se bo občina obvezala, da se bo z njimi posvetovala in jih seznanjala s svojo upravno dejavnostjo.

V raznih predelih mesta se občani pritožujejo zaradi voznikov, ki ne upoštevajo hitrostnih omejitev. Kako bi konkretno rešili te težave in kje se bi najprej lotil dela?

Preučili bomo ustrezne rešitve na podlagi podatkov in tehničnih preverjanj, izvedenih v okviru priprave novega prometnega načrta, ki ga že preveč let pogrešamo.

Kako si predstavljate Korzo Italia čez pet let?

Tudi v tem primeru je za sprejem odločitev, ki niso sad trenutnih prepričanj, potreben nov prometni načrt. Korzo, ki je naša glavna prometnica, mora to še naprej ostati, zato je treba izkoristi ves njegov potencial z vizijo, ki bi bila vredna urbanistov iz velikih mest. Poleg tega mislim, da so dimenzije Korza takšne, da je mogoče najti rešitev, ki bo upoštevala interese vseh.

V kakšnem stanju je goriško zdravstvo?

V kritičnem stanju. Dejanja vsakič ovržejo zagotovila, ki prihajajo z vrha, in vodijo le k obubožanju storitev. Potrebujemo specializacije, ki nas bi razlikovale od ostalih krajev v deželi; poleg tega je treba tudi odločneje podpreti oblike čezmejnega sodelovanja.

Če bi vam slovenska konzulta pri goriški občini predstavila nekaj konkretnih in utemeljenih predlogov, bi vzeli v poštev poimenovanje središčne ulice ali trga po kakšni ugledni kulturni ali zgodovinski slovenski osebnosti?

Poimenovanje središčnih ulic ali trgov po novih osebnostih, ne glede na to, kdo so, povzroča nemajhne upravne težave, vezane na poimenovanje in že obstoječe hišne številke. Bolj enostavno se mi zdi, da bi poimenovali nove ulice oz. prostore po mestu, kot da bi zamenjali že obstoječa poimenovanja. Poleg tega ne bi hotel, da bi izginila zgodovinska ledinska imena, kot se je pred nedavnim zgodilo z Ulico Velodromo.

Podpirate uvedbo pouka slovenščine v italijanskih šolah v Gorici?

Da; mislim, da gre za nekaj, kar je treba na celi črti podpirati.

Leto 2025 je pred vrati. Bo Gorica na srečanje z Evropsko prestolnico kulture prišla pripravljena?

Tega nihče ne ve zagotovo. Roki so zelo tesni, marsikaj je še treba postoriti, zato tvegamo, da bi lahko zamuda, ki se je nabrala, ogrozila pričakovane rezultate.

V kaj mora Gorica vlagati, če odmislimo kulturo in turizem?

Ciljati moramo na kakovost življenja in storitev; da jih imamo, morajo vedeti vsi, ki bi radi prišli živet v Gorico. Poleg tega moramo okrepiti mednarodno vlogo mesta; izkoristili bi lahko doprinos vseh študentov, ki so v Gorici dokončali študij diplomatskih ved. Zahtevati bi morali, da mesto dobi sedež deželnega urada za mednarodne odnose in da se pri nas ustanovi evropsko agencijo za bratstvo med narodi.

Kako si predstavljate Gorico in Novo Gorico čez 20 let?

Ob pozitivnem scenariju bosta mesti vse bolj integrirani v družbenem in kulturnem življenju ter v zagotavljanju storitev za občane. Če pa bodo obveljale logike, ki so zaznamovale zadnjih dvajset let in se na obeh straneh ne bo razvil pravi občutek pripadnosti Goriški, tvegamo, da se bomo omejili le na sodelovanje, ki bo vezano na sprotne zadeve in na nič več.