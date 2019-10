Ime povedal prepozno ...

Peljal se je z avtobusom podjetja APT, a ni imel vozovnice. Ko ga je uslužbenec podjetja APT vprašal za osebne podatke, mu jih ni hotel dati. Zaradi tega je uslužbenec avtobusnega podjetja obvestil varnostne organe.V sredo okoli 17.30 so na poveljstvu lokalne policije v Tržiču, v Ulici Rosselli, prejeli klic na pomoč, ker je potnik enega izmed avtobusov zavrnil prošnjo nadzornika, da mu razkrije svoje podatke. Patrulja lokalne policije se je odpravila v Ulico Cosulich, kjer je nanje čakal ustavljen avtobus. Ob prihodu policistov sta nadzornik in omenjeni potnik izstopila iz avtobusa, ki je nato nadaljeval svojo pot. Potnik je ob prihodu policistov spremenil svojo prejšnjo odločitev in razkril svoje osebne podatke. Izkazalo se je, da gre za 36-letnega državljana Tunizije z ustreznim dovoljenjem za bivanje v Italiji. Tržiški lokalni policisti so ga vsekakor prijavili, ker prej ni želel dati svojih podatkov, nadzornik pa mu je naprtil denarno kazen, ker se je z avtobusom peljal brez vozovnice.

