Industrija v Padski nižini še vedno vir onesnaženja

V Novi Gorici je bilo v prisotnosti ministra za okolje Andreja Vizjaka včeraj odprto prenovljeno merilno mesto, ki sodi v državno merilno mrežo kakovosti zraka. »Gre za eno izmed 22 obnovljenih postaj, ki smo jih postavili po vsej Sloveniji. Na njej se bo spremljalo najbolj pomembna onesnaževala: dušikove okside, ozon in prašne delce,« je včeraj v Novi Gorici pojasnil generalni direktor Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO), Joško Knez. Goriška je po njegovih besedah, kar se tiče onesnaženosti zraka s prašnimi delci, na boljšem kot druga slovenska mesta. »Je pa tu prisotnih nekaj lokalnih problemov, predvsem poleti z ozonom in pozimi z delci. Vse to pa je predvsem povezano z industrijo v Padski nižini, od koder prihaja sem onesnaženje. Do tega prihaja v specifičnih vremenskih pogojih, zadnja leta pa opažamo, da se zmanjšujejo tudi te številke,« je povedal Joško Knez.

Merilno mesto in celotna mreža sta bila obnovljena v okviru evropskega projekta Sinica, vrednem 6,3 milijona evrov, 85 odstotkov je prispevala Evropska unija, preostali del pa Republika Slovenija. Vrednost nadgradnje novogoriške postaje je okoli 200.000 evrov. »Spremljanje kakovosti okolja je ključna, če ne vemo, kakšna je kakovost zraka, tudi ne vemo, od kod prihajajo preseganja vrednosti določenih delcev. Sodobna in izboljšana merilna naprava je pomemben korak za Novo Gorico in širšo okolico,« je poudaril okoljski minister in tudi on dodal, da je, glede na meritve, stanje zraka v Novi Gorici dobro.Meritve kakovosti zraka so se v Novi Gorici začele leta 2001 in vseskozi je bila tamkajšnja merilna postaja ena bolje opremljenih, v okviru omenjenega projekta pa se je še nadgradila. »Na tej postaji se merijo naslednja onesnaževala: ozon, dušikovi oksidi ter delci PM10 in 2,5. Podatki o teh onesnaževalih so dostopni v realnem času na spletu. Poleg tega se izvajajo še meritve z referenčnimi merilniki delcev PM10 in kemijske analize teh delcev, ki je osredotočena na analizo policikličnih aromatskih ogljikovodikov. Dodatno izvajamo v letošnjem letu detajlne analize delcev PM10 in sicer z namenom, da ugotovimo prispevke posameznih virov, ki prispevajo k ravni onesnaženja z delci PM10 na tem območju,« je pojasnila Janja Turšič iz Agencije za okolje.

Poleg industrije in prometa so pomemben onesnaževalec zraka tudi stare kurilne naprave. Minister je povedal, da država za zamenjavo le-teh namenja letno dobrih deset milijonov evrov. V Novi Gorici je sicer večina stanovanjskih blokov priključena na daljinski sistem ogrevanja, je poudaril novogoriški župan Klemen Miklavič, s čimer se zmanjšuje problem individualnih kurišč. Umik prometa iz središča mesta in širjenje kolesarskih poti pa sta strategiji občine za zmanjšanje emisij, ki jih povzroča promet. Župan še dodaja, da se kot enotno urbano okolje o okoljski problematiki usklajujejo z ustreznimi agencijami na italijanski strani meje. »Z njimi sodelujemo pri odkrivanju najbolj perečih potreb tega okolja,« je dodal Miklavič in spomnil na izpostavljen primer Solkana, kjer je tudi livarna. Občina je tam izvajala svoje meritve kakovosti zraka v sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici in drugimi deležniki. »Tam smo zaznali gibanja, ki kažejo na povečano onesnaževanje zraka v tem delu. Je pa treba zelo jasno odkriti onesnaževanje in vir preden lahko ukrepamo,« je dodal Miklavič.