Inflacija že ohlaja tudi goriško gospodarstvo

»Zaradi dviga cen energentov in posledično električne energije pričakujemo "vročo" jesen; zaznamoval jo bo porast inflacije, zaradi katerega bi se lahko gospodarsko okrevanje upočasnilo tudi v goriški pokrajini,« napoveduje pokrajinski sekretar sindikata CGIL Thomas Casotto. Inflacija je trenutno na državni ravni približno dvoodstotna, kar je najvišja raven v zadnjih osmih letih, medtem ko je v evrskem območju že triodstotna. Leta 2019 in vse do izbruha pandemije med lansko pomladjo je bila inflacija v Italiji približno 0,6-odstotna. V zadnjih mesecih se je v Italiji več kot podvojila cena zemeljskega plina, ki poganja večino termoelektrarn v državi; k porastu inflacije prispeva tudi dvig cen surovin, po katerih hlastajo domala vsi proizvodni sektorji.»Dvig cen električne energije in plina je velik problem ne samo za podjetja, temveč tudi za koristnike njihovih storitev, ki bodo morali globlje seči v žep,« opozarja Casotto in pojasnjuje, da je trenutno gospodarstvo na Goriškem v okrevanju. Nekatere tovarne ovira pomanjkanje polprevodnikov na svetovni ravni, druge imajo težave z dobavo surovin. »Ponekod že načrtujejo, da bi v prihodnjih mesecih za krajši čas prekinili proizvodnjo. V teh primerih bodo delavci za krajša obdobja na čakanju,« pravi Casotto in pojasnjuje, da si je med poletjem opomogel gostinski sektor, ki je od marca lanskega leta naprej zelo trpel zaradi pandemije. Bari, restavracije in hoteli so med poletjem dobro delali; pozitivni signali prihajajo tudi iz industrije. Ladjedelnica Fincantieri ima naročila vse do leta 2026. V začetku prihodnjega leta bodo oddali ladjo Discovery Princess, medtem ko bo proti koncu prihodnjega leta na vrsti velikanka Msc Seascape. Leta 2023 bo dograjena ladja Explora I, prva izmed štirih lepotic flote Explora Journeys, ki bo spadala pod okrilje koncerna Msc Cruises.

Casotto razlaga, da bo v prihodnjih mesecih zaradi zamud pri dostavi surovin in zaradi upada naročil predvidoma prišlo do težav v tržiški tovarni Nidec Asi, kjer se obeta podaljšanje dopolnilne blagajne do marca prihodnjega leta. Proizvodnjo nameravajo znižati za trideset odstotkov, zaradi česar sindikalisti pozivajo vodstvo tovarne, naj čim prej pojasni, kakšna usoda čaka približno 400 delavcev, in naj hkrati poskrbi za nov industrijski načrt.»Mimo težav nekaterih tovarn in podjetij smo na splošno še najbolj zaskrbljeni zaradi porasta inflacije; prav vsi izmed nas, in torej ne samo podjetja, se bomo soočili s porastom cen,« pričakuje Casotto, ki upa, da bodo na državni ravni z ustreznimi ukrepi res omejili porast cen energentov, kot so napovedali prejšnji teden, saj bodo drugače položnice za elektriko in plin precej dražje.