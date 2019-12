Informacijska točka EZTS GO za socialno vključevanje

Občine Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba vzpostavljajo mrežo čezmejnih socialnih storitev za prebivalce čezmejnega prostora. V večnamenskem centru v Ulici Baiamonti v Gorici je včeraj zaživela prva izmed treh info točk, ki jih odpira Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS GO) v okviru projekta Salute - Zdravstvo. V obnovljenih prostorih bo mogoče dobiti informacije o socialnih storitvah in programih, ki jih izvajajo občine Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba. Ljudem v stiski bo med drugim na voljo tudi kopalnica s prho, medtem ko so ob vhodu postavili oglasno desko z informacijami o dejavnosti raznih italijanskih in slovenskih organizacij, ki skrbijo za ranljive skupine v treh občinah, članicah EZTS GO. »Povezovanje nas bogati, zato se iskreno zahvaljujem trem občinam in vsem nevladnim organizacijam, ki se povezujejo v okviru projekta Salute - Zdravstvo,« je na včerajšnjem odprtju novih prostorov povedal predsednik EZTS GO Matej Arčon, ki je posebno zahvalo izrekel tudi uslužbenkam skupne čezmejne ustanove.