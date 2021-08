Informator za večjo varnost

Na Soči, na območju Starega jezu v Solkanu, je v torek z delom začel informator, ki bo obiskovalce do konca avgusta obveščal o nevarnosti utopitve. Gre za enega od ukrepov, ki jih predvideva sporazum za večjo varnost na območju Soče v Solkanu. Sporazum so podpisali župan Mestne občine Nova Gorica Klemen Miklavič, direktor Soških elektrarn Radovan Jereb in predsednik Kajak kluba Soške elektrarne Ivan Zagožen.

Podpisniki so poudarili, da absolutne varnosti pred utopitvami ni in je zaradi same narave reke niti ne more biti. Sprejeti ukrepi in dejavnosti varstva pred utopitvami so namenjeni zgolj relativnemu izboljšanju varnosti na tem področju. Dosežen sporazum pomeni korak naprej pri sprejetih ukrepih; po letošnjem testnem obdobju jih bo ovrednotila in po potrebi izboljšala posebna strokovna delovna skupina. Sicer pa Stari jez na Soči pri Solkanu, ki velja za tradicionalno mesto kopanja, ni uradno kopališče, kar pomeni, da se na tem območju vedno kopamo na lastno odgovornost. »Sporazum nakazuje na sozvočje med Soškimi elektrarnami Kajak klubom Soške elektrarne, ki je nosilec vodne pravice, in mestno občino, ki jo skrbi varnost uporabnikov oziroma obiskovalcev in turistov na tem območju. To pomeni, da smo skupaj po dolgotrajnem neformalnem sodelovanju začeli delovati tudi formalno. Več je ukrepov, občina je nase prevzela tudi obveščanje. Večina ga je bila že izvedena preko objav v medijih in na družbenih omrežjih, postavljene so bile nove opozorilne table, čez reko je bila napeta jeklenica s tablo na območju, kjer se začne večja nevarnost. Postavili smo reševalno ploščad, v roku dveh tednov bomo postavili še dodatne informacijske table večjih dimenzij. Bistvena novost sporazuma je uvedba informatorjev, ki bodo predvsem tiste, ki so na tem območju prvič, opozarjali na nevarnost in na table, na katerih je v več jezikih pojasnjeno, na kaj je treba biti pozoren. Opozarjali bodo tudi na prisotnost hidroelektrarne, saj večina obiskovalcev, ki na to lokacijo pride prvič, zlasti tujcev, ne ve, da pretok ni stalen,« je povedal Miklavič. Informator, ki bo oblečen v belo majico z logotipom MONG in napisom »informator«, bo na lokaciji bo vsak dan med 10. in 19. uro.