Infotočka KiT praznuje pet let

V torek bo minilo natanko pet let od odprtja čezmejne Kulturno-informacijske stične točke – KiT. V tem času jo je na lokaciji v stavbi železniške postaje v Novi Gorici obiskalo 32.000 obiskovalcev, domačinov obeh Goric in turistov iz 65 držav sveta. Njeno poslanstvo je nudenje kulturnih in turističnih informacij, ki se primarno nanašajo na Novo Gorico in Gorico, širše pa tudi na celotno Slovenijo in Furlanijo - Julijsko krajino. Že v letošnjem letu pa se ji obeta nadgradnja: okrepila naj bi se turistična komponenta. Na novogoriški občini so že večkrat nakazali, da se na območju železniške postaje in Trga Evrope kot osrednje točke programa Evropske prestolnice kulture 2025 obeta še en turistično informacijski center.

Novogoriški podžupan Simon Rosič potrjuje, da bo KiT v kratkem dobil nadgrajeno vsebino. »KIT je lepa zgodba čezmejnega sodelovanja dveh pomembnih kulturnih akterjev v Novi Gorici in Gorici. Umeščena je na strateško lokacijo in lahko rečemo, da je v prvih petih letih upravičila pričakovanja, hkrati pa je prisotno razmišljanje in zavedanje, da se njeno poslanstvo lahko nadgradi. Predvsem je tu mišljena še bolj izražena prisotnost turistične komponente, zaradi česar smo v intenzivnih pogovorih tako s Kulturnim domom Nova Gorica, kakor z Javnim zavodom za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, ki menita, da bi skupaj lahko nadgradili dobro postavljene temelje.« Rešitev se nakazuje v pravno formalnem sodelovanju teh dveh institucij, kar bi prineslo nadgradnjo vsebine KiT, nadalje pojasnjuje Rosič in dodaja, da morata biti kultura in turizem močno prepleteni zadevi, nenazadnje tudi v duhu naziva Evropske prestolnice kulture. Da je pot povezovanja in sodelovanja prava, je dokazal tudi kolesarski spektakel Giro d'Italia, ko so na skupni imenovalec uspešno stopila šport, turizem in kultura ter različne institucije in deležniki lokalnega okolja, še podčrtuje podžupan.