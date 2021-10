Inkluzivna trgatev

Tudi trgatev je lahko inkluzivna: to so dokazali mladi člani goriške sekcije italijanskega združenja slepih in slabovidnih UIC, ki so se včeraj – prvič na državni ravni – udeležili trgatve rebule v vinogradih kmetije Il Carpino. Združenje UIC bo namreč sodelovalo na letošnjem dogodku RibolliAmo, ki ga bo Združenje proizvajalcev rebule z Oslavja, v katerega spada sedem vinarjev (Dario Princic, La Castellada, Primosic, Fiegl, Gravner, Radikon in omenjeni Il Carpino), organiziralo med 8. in 10. oktobrom.