Inovativno in sinergično delo v dobrobit skupnosti in otrok

Sodelovanje med zdravstvenim podjetjem Asugi in združenjem prostovoljcev Dinamici lepo ponazarja ploden odnos med javnimi ustanovami in tretjim sektorjem, je bilo slišati na včerajšnji tiskovni konferenci v tržiški bolnišnici San Polo. V njeni sejni dvorani so se tik pred začetkom obnovitvenih del prostorov tretjega nadstropja bolnišnice, kjer bo zaživel oddelek za otroško nevropsihiatrijo, zbrali vsi soudeleženi v projektu. Zdravstveno podjetje Asugi so zastopali direktor Antonio Poggiana in številni zdravstveni delavci med publiko, navzoč je bil deželni odbornik za zdravstvo Riccardo Riccardi, za tržiško občino je bila prisotna županja Anna Cisint.