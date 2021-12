Iščejo direktorja

Razpis za direktorja javnega zavoda GO!2025 bo objavljen 3. januarja, so v sredo, 22. decembra, sporočili iz novogoriške mestne občine. Do imenovanja direktorja s polnimi pooblastili zavod sicer zastopa vršilec dolžnosti, Novogoričan Gregor Karer, ki ga je na to mesto nedavno imenoval župan Klemen Miklavič.

Vsebina razpisa bo 3. januarja objavljena na spletni strani zavoda GO! 2025 in na spletni strani Mestne občine Nova Gorica www.nova-gorica.si. Kandidati bodo morali poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še pogoje, ki jih določa Odlok o ustanovitvi javnega zavoda GO! 2025. Glede izobrazbe bo zahtevana visokošolska univerzitetna izobrazba, najmanj specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi, magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja), magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi. Poleg tega se od kandidata pričakuje najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih, poznavanje strokovnega področja dela zavoda, aktivno znanje slovenskega jezika, znanje italijanskega in angleškega jezika na višji ravni in sposobnost organiziranja in vodenja. Kandidati bodo morali prijavi na javni razpis priložiti življenjepis in program razvoja zavoda za mandatno obdobje.