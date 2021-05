Iščejo izvajalca del za čezmejni soški park

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS GO išče podjetje, ki bo poskrbelo za ureditev čezmejnega soškega parka oz. za izvedbo 3. in 4. sklopa del iz projekta Isonzo-Soča. Gre za prvi gradbeni poseg, ki bo v okviru pet milijonov evrov vrednega načrta izveden na italijanski strani meje, saj so v Sloveniji že zgradili brv čez Sočo pri Solkanu in počivališče za avtodome v Vrtojbi, medtem ko ni v Občini Gorica doslej nastalo še nič »otipljivega«. Zaradi zamud si je občinska uprava nakopala kar nekaj kritik, čeprav je bila upočasnitev v dobri meri odvisna od postopkov razlaščanja na Solkanskem polju, ki so terjali svoj čas.

Tretji sklop del v okviru projekta Čezmejni park Isonzo-Soča predvideva gradnjo kolesarske in pešpoti od brvi do mejnega prehoda med Erjavčevo in Škabrijelovo ulico, četrti pa gradnjo kolesarske poti v Gorici. Njen prvi del bo povezoval Solkan in Stražce prek Ulice Scogli vse do pevmskega mosta in se bo nadaljeval po Ulici Cordaioli do podgorske »pašerele«. S tem bo zgrajen goriški del kolesarske poti, ki je v krajinskem načrtu Dežele Furlanije - Julijske krajine označena kot FVG 5 Soška kolesarska pot in se od podgorske brvi čez Sočo nadaljuje vzdolž reke skozi druge občine nekdanje goriške pokrajine vse do Gradeža.

Cilj načrta je promocija značilnega območja reke Soče, saj vključuje izboljšanje dostopnosti krajev, povečanje turistične privlačnosti ter oblikovanje prepoznavne blagovne znamke. Projekt predvideva izvedbo čezmejne mreže različnih vrst poti: predvidene so kolesarske in peš poti na cesti, kolesarske in peš poti na makadamu, kolesarske poti na pločniku, mešane kolesarske in vozne poti, pešpoti, počivališča in postavitev sistema označevanja kolesarskih poti. Javni razpis za prijavo interesa, ki ga je v prejšnjih dneh objavil EZTS GO, se izteče 16. junija. Razpisna cena za izvedbo obeh sklopov je 1.693.000 evrov. Časovni rok za izvedbo storitev, ki so predmet obvestila, je 300 zaporednih koledarskih dni, kar pomeni, da bo čezmejna kolesarska mreža predvidoma dokončana spomladi prihodnje leto.