Iščejo kandidata za slovensko jezikovno službo

Tržiški kulturni konzorcij išče kandidata za slovensko jezikovno službo. Na podlagi deželnega zakona za uporabo slovenskega jezika v javni upravi bo letos prvič začela delovati slovenska služba. Oseba, ki jo bodo zaposlili, se bo ukvarjala s prevajanjem besedil iz slovenščine v italijanščino in obratno, s pripravo načrtov za promocijo slovenskega jezika in kulturnega posredništva. Obenem bo gojila stike z društvi, tako slovenskimi kot drugimi, ki delujejo na Tržiškem. Zadolžena bo tudi za tajniško in upravno delo. Službeno mesto bo na sedežu Konzorcija, na razpolago pa bo skupno 20 ur na teden. Služba bo začela delovati februarja letos, zaključila pa se bo 31. decembra 2021. Med razpisnimi pogoji so odlično znanje slovenščine, tako v pisni kot ustni obliki; nekaj izkušnje s prevajanjem ali tolmačenjem, osnovno poznavanje delovanja javne uprave in upravnega prava ter dobre socialne zmožnosti. Zainteresirani lahko svojo vlogo predložijo do 31. januarja. Vse potrebne informacije so na tem spletnem mestu.