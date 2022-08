Iščejo načrtovalce za novo podobo trga dveh Goric

Preureditev Trga Evrope / Transalpina bo končno lahko stopila v živo. Potem ko je slovenska vlada pred dnevi odobrila sklep, da se Mestni občini Nova Gorica zagotovijo sredstva v višini 10 milijonov evrov za delovanje javnega zavoda GO!2025, je Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS GO) na svoji spletni strani objavilo javno obvestilo za oblikovanje seznama ponudnikov za načrt preureditve Trga Evrope / Transalpina. Nosilci interesa, ki so povabljeni v postopek za oddajo naročila, bodo morali poskrbeti za končni in izvedbeni načrt, vodenje gradbišča in koordinacijo varnosti med projektiranjem in izvedbo del. Potrebno dokumentacijo je treba objaviti preko elektronskega sistema naročanja na spletni strani EZTS, naročila pa bo mogoče vložiti do 17. ure dne 20. septembra 2022. Po podpisu pogodbe bo izbrano podjetje imelo na razpolago 120 dni časa za predstavitev definitivnega in izvršnega načrta oz. 90 zaporedni koledarskih dni za projekt za gradbeno dovoljenje in 60 koledarskih dni za izvršilni projekt. Med posebnimi zahtevami, ki so omenjene v javnem obvestilu, so strokovno znanje in izkušnje na področju vodenja projektiranja in gradnje v Evropi, saj je projekt izrecno čezmejne narave, poleg teh pa še izkušnje s projektiranjem in vodenjem gradbišč v Italiji in Sloveniji.

Dela, ki se jih bodo lotili na trgu dveh Goric zavzemajo dva sklopa, in sicer preureditev Trga Evrope / Transalpina ter gradnjo paviljona oz. centra za obiskovalce ob italijansko-slovenski državni meji. Septembra 2020 je bil za preureditev trga izbran idejni projekt italijanskega biroja Baglivo Negrin, ki je prostore centra umestil pod trg, vendar se je kasneje izkazalo, da ni uresničljiv. Iz njegovega načrta so sicer črpali zamisel o ureditvi velike ploščadi s koncentričnimi krogi, ki bodo segali vse do železniške postaje na eni strani in do palač na drugi strani trga. Sredi ploščadi bo ohranjen Vecchietov mozaik. Na južno stran trga bodo postavili še center za obiskovalce, ki bo sicer precej manjši od prvotne zamisli biroja Baglivo Negrin. Za obnovo trga in ureditev centra za obiskovalce je na voljo 5.200.000 evrov. Javno naročilo za končni in izvedbeni načrt pa znaša skupno 523.242 evrov, od katerih je 215.018 evrov namenjenih preureditvi trga, 308.224 evrov pa gradnji paviljona. Dela morajo biti zaključena in predana v uporabo do konca leta 2024, saj so prostori nujni za izvedbo aktivnosti v okviru EPK 2025. »Zahvaljujem se uradom, ki so dan in noč delali za to, da bi pospešili tempo za objavo razpisa in nadaljevanje načrtovanja in uresničevanja projekta za preureditev trga, ki je ključno za dejavnosti EPK,« je ob objavi razpisa zadovoljen goriški župan Rodolfo Ziberna.