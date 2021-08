Iščejo nove upravitelje za pasje zavetišče

Do 29. avgusta je čas, da se zainteresirana združenja prijavijo na razpis za upravljanje občinskega pasjega zavetišča v Ločniku. Občina ga je v prejšnjih dneh objavila na svoji spletni strani, saj bo sporazum z združenjem La cuccia, ki začasno upravlja zavetišče, zapadel 31. avgusta.Razpis je namenjen organizacijam prostovoljcev, ki so vpisana na deželni seznam združenj, ter tudi začasnim navezam med tovrstnimi združenji. Izbrana organizacija bo prejela 57.000 evrov prispevka letno; sredstva bodo izplačali največ štirikrat, v primeru da bi občina podaljšala sporazum. V razpisnih dokumentih je občina navedla 21 točk z vsemi nalogami upraviteljev: od vzdrževanja psov do veterinarske oskrbe, od čiščenja pasjih utic do vsakdanjih sprehodov in igranja. Upravitelji bodo morali dokazati, da gojijo odnose z organizacijami za zaščito živali, ključno pa bo tudi, da bo zavetišče odprto za javnost vsaj štiri dni na teden.

Od upraviteljev bodo predvsem zahtevali, da pasjega zavetišča ne dojemajo samo kot kraja, kjer psi domujejo. »To naj bo tudi kraj, kjer za pse skrbijo celostno, kjer se psi lahko igrajo, tako z drugimi psi kot z ljudmi. Eden osrednjih ciljev upraviteljev mora biti ta, da psi ne ostanejo v pasjem zavetišču preveč časa ali celo za vedno,« so zapisali v razpisu. Upravitelji bodo morali promovirati skrbništvo in posvojitev psov za zasebnike, ki bodo morali jamčiti, da bodo z psi lepo ravnali. Občina zato zahteva, naj bo pasje zavetišče odprto vsaj dve uri dnevno in vsaj štiri dni na teden, vključno s ponedeljkom in soboto. V poletnih mesecih mora pasje zavetišče biti odprto tudi po 18. uri.