Iščejo prostovoljce z dobrim nosom

Goriška občina in deželna okoljska agencija Arpa iščeta prostovoljce, ki jima bodo pomagali pri ugotavljanju izvora smradu, nad katerim se v Štandrežu pritožujejo kar nekaj časa. Domačini opozarjajo, da v vasi vse bolj pogosto smrdi po katranu, vendar doslej še niso ugotovili, od kod prihaja neznosen vonj. Predstavniki skupine EkoŠtandrež in zveze Legambiente sta na težave opozorili občinsko upravo, ki je v ponedeljek sklicala srečanje, na katerem so bili navzoči tudi predstavniki agencije Arpa in zdravstvenega podjetja Asugi.

»Pred leti smo prosili za pomoč krajane v Svetogorski četrti, kjer je bilo kar nekaj težav z neprijetnimi vonjavami. Takratno preverjanje je bilo eksperimentalne narave, vendar se je tako dobro obneslo, da ga je agencija Arpa zatem izkoristila za druge podobne primere,« pojasnjuje goriški občinski odbornik za okolje Francesco Del Sordi in pojasnjuje, da tudi v Štandrežu kličejo na pomoč domačine. »Na srečanju smo se pogovorili s predstavniki skupine EkoŠtandrež in zveze Legambiente, ki so nas opozorili na težave in na katere seveda računamo tudi pri iskanju prostovoljcev za ugotavljanje izvora smradu. Preverjanje bo trajalo vsaj tri mesece, verjetno tudi več, saj so nas krajani opozorili, da je v zimskih mesecih problem bolj pereč. Kakorkoli, prostovoljci bodo dobili polo, v katero bodo vpisali dan in uro, ko začutijo smrad. Ob tem ga bodo tudi opisali, saj je človeški nos v tem primeru boljši od tehnologije. Ko bomo zbrali dovolj podatkov, bomo lahko bolje določili območje, kjer je smrad razširjen, nakar bomo lahko enostavneje preverjali, kaj bi ga lahko povzročalo,« pojasnjuje Del Sordi.

V društvu EkoŠtandrež so nad korakom naprej v reševanju težav s smradom zelo zadovoljni. Sočasno pozivajo domačine, naj sodelujejo pri projektu. Dobro bi bilo, da bi prostovoljci živeli na čim večjem območju Štandreža in tudi Rojc, saj bi tako boljše ugotovili, do kam sega smrad. Kdor želi sodelovati kot prostovoljec pri ugotavljanju izvora smradu, lahko naveže stik s skupino EkoŠtandrež oz. lahko pošlje sporočilo na naslov okoljskega urada goriške občine ambiente@comune.gorizia.it. Skupina EkoŠtandrež se je v prejšnjih tednih postavila v stik tudi s Civilno iniciativo, ki si prizadeva za umik asfaltne baze iz Vrtojbe, od koder se med pripravo asfalto širi neznosen smrad po katranu. Ali sega tudi do Štandreža, doslej še ni bilo ugotovljeno. Mogoče bo dvom razčiščen ravno s pomočjo bodočih štandreških prostovoljcev z dobrim nosom ...