Iskali so ga v Nemčiji, aretirali pa v Gorici

Charlie Medeot je v goriškem zaporu začel prestajati skoraj osemletno zaporno kazen, na katero ga je pred časom zaradi raznih kaznivih dejanj proti osebam in zoper premoženje obsodilo goriško sodišče. Po razsodbi je Medeot izginil neznano kam, tako da so ga dalj časa iskali, med drugim tudi v Nemčiji, in sicer v kraju Ahrensburg pri Hamburgu, kjer si je pred kratkim uredil bivališče.

Danes (v ponedeljek) so policisti izvedeli, da bi se lahko moški nahajal v Gorici; odpravili so v stanovanje v goriškem mestnem središču, kjer naj bi ga znanci gostili, in ga tam tudi našli. Policisti so Medeota takoj zatem aretirali in ga odpeljali v zapor v Ulici Barzellini, kjer je začel prestajati svojo skoraj osemletno zaporno kazen.

Medeot, rojen v Gorici leta 1973, je dolga leta živel v Krminu. Goriško sodišče ga je na zaporno kazen obsodilo na zaporno kazen za razna kazniva dejanja, ki jih je zakrivil na območju občin Krmin, Fara in Dolenje med letoma 2009 in 2017.