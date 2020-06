Iskanje pogrešanega se je sklenilo z najdbo trupla

V kanalu De’ Dottori v Tržiču so v nedeljo pozno popoldne našli truplo moškega. Gre za 74-letnega Giuliana Rocca, ki so ga svojci pogrešali od sobote zjutraj, ko je s svojim kolesom odšel od doma v Ulici Crociera. Odpravil naj bi se, kot običajno, proti Marini Julii, ker pa se po več urah še ni vrnil domov, so zaskrbljeni svojci poklicali policijski komisariat. Moški s seboj ni vzel dokumentov in mobilnega telefona. V nedeljo so upokojenca poleg pripadnikov civilne zaščite, karabinjerjev, gasilcev in osebja luške kapitanije ves dan iskali tudi lokalni policisti, ki so uporabili celo dron. Truplo so odkrili okrog 19. ure na rešetkah za zadrževanje naplavin v bližini Ulice Verdi. Policisti in karabinjerji izključujejo vpletenost drugih oseb.