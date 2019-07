Italijanske sorte bolj konkurenčne

Zastarel sadni izbor je pereča tema, ki so jo na zadnjem obisku kmetijske ministrice v Goriških Brdih izpostavili tamkajšnji sadjarji. »Kar se tiče novosti pri sadjarstvu, gre izbor v Italiji z neverjetno hitrostjo, vsako leto imajo nekaj novih sort,« opozarja predsednik Združenja sadjarjev Brda Radovan Jelina.

Sadni izbor je seznam sort sadnih rastlin, ki jih slovenska stroka priporoča sadjarjem glede na klimatske in talne razmere v Sloveniji. Sadni izbor se obnavlja na vsaka štiri leta, dopolnjuje se s sortami, ki jih v koordinaciji s Kmetijskim inštitutom Slovenije izberejo glede na večletno preizkušanje in rezultate, kako se posamezna sorta obnese v pogojih na slovenskih tleh, pa tudi glede na tržno zanimivost. »Želimo si biti v koraku z najnovejšimi trendi in zato sadike nabavimo tudi v sosednji Italiji, vendar pa ni nujno, da bo ista sadika tudi pri nas obstala in dobro obrodila,« pravi Jelina in dodaja, da je imela včasih drevesnica v Biljah poskusne sadovnjake tudi v Goriških Brdih, v katerih je testirala novosti in potem sadjarjem posredovala informacije.

»Nekaj poskusnih sadovnjakov je še v Biljah, a to je predolg postopek,« poudarja predsednik Združenja sadjarjev Brda, ki opozarja, da v primeru, če se sadjarji na lastno pest odločijo zasaditi nove sorte, je to lahko zanje tudi veliko tveganje in investicija, ki ne prinese želenih rezultatov. Obenem izpostavlja še drug pereč problem, povezan s tem: »Ko posadimo sadne sorte, ki jih kupimo v Italiji, in jih želimo registrirati pri nas, ugotavljamo, da pri nas sploh niso zavedene. Učijo nas lagati, da jih registriramo pod sorte, ki so registrirane pri nas.«