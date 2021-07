Iz Benečije mimo Gorice v Ljubljano

Če bi ga pred petimi leti vprašali, s katero oceno bo zaključil šolanje na klasičnem liceju, bi ne pričakoval takega izida, z dosežkom na maturi je zato nadvse zadovoljen. Peter Tull je eden izmed letošnjih treh zlatih maturantov na klasičnem liceju Primoža Trubarja v Gorici. Nastop pred komisijo profesorjev je začel z uvodnim elaboratom o Luni, ki je bil po njegovih besedah enostaven ampak učinkovit.

»Že marsikdo mi je rekel, da je teh pet let šlo mimo res hitro. Jaz bi pa rekel, da so bila dolga in utrudljiva in sem res zadovoljen z zaključkom,« nam je povedal 19-letni fant iz Saržente v Benečiji, ki je za oceno izvedel šele, ko mu je čestital prijatelj. Vključevanje v goriško realnost je bilo zanj posebno težko tudi zaradi jezika, po petih letih pa lahko reče, da je njegova slovenščina skoraj brezhibna. V prostem času se Peter ukvarja v glavnem s športom, saj rad trenira v fitnesu, pleza tako na naravnih stenah kot v telovadnicah in hodi v hribe.

Peter se je odločil, da bo svojo študijsko pot nadaljeval na fakulteti za fiziko Univerze v Ljubljani. »Čeprav me je v tretjem razredu očarala filozofija, sem se potem približal fiziki, ker velja za vedo, ki natančno opisuje svet okrog nas,« pravi Peter Tull.