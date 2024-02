Iz Bilj na rojstno Sardinijo: volilno potovanje 98-letne gospe

Mercede Porcu (98 let) je iz Bilj, kjer prebiva, odpotovala na Sardinijo in v rojstnem kraju Decimomannu pri Cagliariju glasovala na nedeljskih deželnih volitvah. Vest o nenavadnem »volilnem potovanju« priletne gospe je objavil sardinski dnevnik Unione sarda, ki poroča, da jo je na občini, kjer je dvignila volilno izkaznico, pozdravila domača županja Monica Careddu.

Iz članka smo izvedeli, da se je Mercede Porcu rodila v Decimomannuju, imela je več sester in bratov, od katerih je bil slepovidni Orazio organist v domači cerkvi. Zelo mlada se je poročila s Slovencem, ki je igral v godbi vojaške brigade Sassari. Na Sardiniji se jim je rodil prvi sin, nato se je z družino preselila v Novo Gorico, kjer danes prebiva z vnukinjo. Vpisana je v volilne seznama združenja Italijanov v tujini (AIRE), v rojstni kraj se je vrnila po 25 letih.

»Imam volilno pravico in zakaj je ne bi izkoristila. Srečna sem, da sem lahko po tolikih letih spet obiskala rojstno vas,« je Mercede Porcu povedala županji. Njeni domači menda niso nič vedeli o njeni nameri, tako da so njeno izginotje prijavili slovenski policiji, ki je o tem obvestila italijanske karabinjerje. Iskalna akcija ni bila potrebna, poroča še Unione sarda. Na Sardinijo je priletela z letalom, nato se je s taksijem odpravila do domačega kraja.