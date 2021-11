Iz Irana potovali dve leti in pol

Goriški obmejni policisti so v prejšnjih dneh naleteli na družino afganistancev, med katerimi so bili tudi trije otroci. Našli so jih na Goriščku, imeli pa so slovensko izkaznico prosilcev za azil. Povedali so, da so iz Irana odpotovali pred dvema letoma in pol, nato pa preko Grčije prepotovali celotno balkansko pot. Policisti so članom družine, med katerimi so tudi otroci (6-mesečni dojenček, 7-letni in 9-letni otrok) ponudili topel obrok in odeje. Po identifikacijskem in zdravstvenem postopku so družino pospremili v center CARA v Gradišče.