Iz Italije največ turistov

Čeprav novogoriško občino obiskujejo gostje čez celo leto, jih je v tem delu Slovenije že tradicionalno največ v drugi polovici julija in prvih dvajsetih dni avgusta. Turistični delavci z zadovoljstvom ugotavljajo, da se gostje na Goriškem ne ustavijo več le za dan ali dva, temveč se tu v povprečju zadržijo dva do tri dni, včasih tudi več. In nad čim so običajno najbolj očarani? Kot ugotavlja Dejana Baša, vodja TIC Nova Gorica, so za turiste najmočnejši aduti vino in kulinarika ter različne možnosti športnega udejstvovanja, nadvse privlačna pa je tudi tukajšnja kulturna dediščina. Na te adute prisegajo tudi italijanski gostje, ki jih je tu še vedno največ.