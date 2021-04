Iz jaška udarila glina

Ne gre za fekalije, temveč za glino, ki jo – pomešano z vodo – uporabljajo pri izvajanju vrtin v okviru projekta za sanacijo potoka Koren. Pred telovadnico v Dolini Korna v Ulici Brass v Gorici, ki je namenjena kotalkanju, se je te dni pojavila rjavkasta gmota. Pritekla je nad dan iz jaška in prekrila del parkirišča. S ceste so jo opazili mimoidoči, ki so se spraševali, za kaj sploh gre.

»Med Ulico Scodnik in parkom, kjer je telovadnica, je v teku sanacija Korna. Na delu je vrtalna naprava, ki med svojim delovanjem potrebuje raztopino bentonitne gline; med vrtanjem jo uporabljajo pod visokim pritiskom, tako da pomaga pri odstranjevanju izvrtanega materiala. Očitno je pri telovadnici raztopljena glina skupaj z zemljino našla pot do jaška in potem udarila iz njega,« pojasnjuje goriški občinski odbornik Francesco Del Sordi in opozarja, da je telovadnica trenutno zaprta in da je dostop do nje prepovedan, saj je vključena v območje gradbišča.Ravno v prihodnjih dneh bo vrtalna naprava pokukala na dan, potem ko so z njeno pomočjo izvedli vrtine pod Ulico Scodnik. Uporabili so tehniko mikrotuneliranja. Skozi vrtine bodo speljali cevi, po katerih se bo v prihodnje pretakala voda iz Korna.