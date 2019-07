»Iz radovednosti se porodijo vprašanja, ta pa potrebujejo besede«

S pravkar zaključenim šolskim letom se je v vrtcu Ringaraja v Gorici končala dragocena triletna izkušnja z jezikovno asistentko Vlasto Brecelj Črnič, ki je vrtec obiskovala trikrat tedensko po štiri ure, v zadnjem obdobju pa vsak dan. Jezikovno asistentko so v goriškem vrtcu sprejeli v sklopu čezmejnega projekta. Izkoristili smo priložnost, da smo se z njo pogovorili o izkušnji z goriškimi malčki.

Kako je prišlo do tega, da ste nastopili službo v vrtcu Ringaraja?

»Potem ko sem 41 let delala v vrtcu v Postojni, nisem še bila pripravljena na upokojitev. Moje močno področje je jezik, torej sem brez pomisleka sprejela ponudbo za to vlogo. Najprej nisem vedela, kako bom pristopila do otrok, saj je to okolje drugačno od tistega, kjer sem bila prej. Potem pa sem se spomnila, da sem se vendar ukvarjala z otroki 41 let!«

Kako pravzaprav zgleda delo jezikovne asistentke?

»Najprej sem se zatekla k pravljicam, ker so otroci dojemljivi za pravljično sporočilo ne glede na svoje predznanje. Vsa tri leta sem se trudila, da sem prinesla različne vsebine, da sem otroke pritegnila in povabila k sebi. Iz radovednosti pa so se porodila vprašanja, vprašanja pa potrebujejo besede, in na ta način smo bogatili jezik. Delala sem tako po skupinah kot tudi individualno. Vse znanje je šlo preko stika, komunikacije, igre.«

Več v današnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.