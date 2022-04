Iz raznih mestnih predelov pozivi k upočasnitvi prometa

V raznih predelih Gorice, tako v mestnem središču kot tudi v primestnih rajonih, so naveličani prehitrih voznikov, ki ogrožajo varnost ostalih udeležencev v prometu, zlasti kolesarjev in pešcev. V Podgori, Štandrežu in tudi v raznih središčnih ulicah so se v zadnjih letih zgodile številne nesreče, ki jim je botrovala previsoka hitrost, drugim so se izognili za las, zato so se zvrstili najrazličnejši pozivi občinski upravi, naj enkrat za vselej poskrbi za večjo prometno varnost.

Pred nekaj dnevi sta županu Rodolfu Ziberni pisala Kulturni dom in športno združenje Dom, ki sta vnovič opozorila, da je Brassova ulica zaradi prehitrih voznikov zelo nevarna. Težave so se v zadnjih časih še povečale zaradi gradbišča v Scodnikovi ulici, ki so jo za promet zaprli pred skoraj dvema letoma. V Kulturnem domu in pri športnem združenju Dom so prepričani, da bi morala občina znižati najvišjo dovoljeno hitrost v Brassovi ulici na 40 kilometrov na uro; obenem bi morala občinska uprava namestiti opozorilne luči oz. grbine, ki bi prispevale k znižanju hitrosti vozil, ne nazadnje bi morala poskrbeti za obnovo pločnikov, ki so ponekod zelo dotrajani. Obnove sta potrebni tudi stopnišči Ursi in Galli, kjer se pogosto tudi nabirajo odpadki.Podžupan Stefano Ceretta pojasnjuje, da bodo za Brassovo ulico poskrbeli, potem ko se bodo zaključila dela v Scodnikovi ulici. »Gradbena dela potekajo dokaj uspešno; za promet smo že odprli Škabrijelovo in Mighettijevo ulico. Predvidevam, da bomo med poletjem lahko ponovno odprli tudi Scodnikovo ulico; zatem bomo razmislili, kako ustrezno poskrbeti še za Brassovo ulico, saj smo s težavami zaradi prehitrih voznikov seznanjeni; nanje so nas iz Kulturnega doma že večkrat opozorili,« pravi Ceretta.