Neznani tatovi so v noči s četrtka na petek obiskali občinsko skladišče v Ulici Macello v Ronkah. Na vratih so razbili šipo in zatem vlomili v notranjost. Iz skladišča so ukradli tri rezalnike za živo mejo, med katerimi je bil eden čisto nov, saj ga je občina nabavila pred kratkim. Druge opreme in strojev se niso dotaknili. Krajo so odkrili občinski delavci v petek dopoldne, ko so se odpravili na delo.

