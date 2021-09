Iz Tržiča v Padovo, da bi ustrelil hčer

V kraju Sarmeola di Rubano pri Padovi se je danes okrog 12.30 zgodila tragedija. 88-letni Stelvio Cerqueni iz Tržiča je ubil svojo hčerko Doriano, ki je ravno danes praznovala svoj 60. rojstni dan. Moški se je dopoldne odpravil do hčerke (oba sta rojena v Srbiji), s katero se je sprl na ulici pred vhodom v njeno stanovanje. Hčerka mu je skušala pobegniti, vendar ji je sledil in jo ustreli s pištolo, nakar si je z njo sodil sam. Trupli so odkrili sorodniki, ki so prišli do ženske, da bi ji voščili ob rojstnem dnevu. Okoliščine dogodka preiskujejo karabinjerji iz Padove; motiv umora še ni znan. Moški že dolgo let živi v Tržiču, medtem ko je njegova hčerka poročena v kraj Sarmeola di Rubano, kjer njen mož upravlja trgovino s pohištvom.