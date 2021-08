Izbrali deset projektov

Znani so rezultati razpisa GO!2025 za soorganizacijo dogodkov v letošnjem letu. Tričlanska komisija, ki jo sestavljajo Neda Rusjan Bric – umetniški vodja EPK GO!2025, Igor Devetak – član skupine za kandidaturo EPK GO!2025 in Daniela Doubek Grbac – vodja za razvoj in evalvacijo EPK Reka 2020, je soglasno sprejela točkovanje posameznih projektov. Na javno povabilo je prišlo 33 predlogov, izbranih je bilo deset.

»Tokratni razpis je bil namenjen izključno nevladnim organizacijam, s poudarkom na tistih, ki so tako rekoč profesionalni na kulturnem oz. umetniškem področju, tudi zato, ker so v zadnjem obdobju utrpeli velike izpade dohodka zaradi covida,« je za Primorski dnevnik pojasnila Neda Rusjan Bric.Med prispelimi projekti, ki so se po najvišjem številu zbranih točk uvrstili na seznam sofinanciranih projektov, so: Visavì Gorica – prvi mednarodni čezmejni festival sodobnega plesa v obeh Goricah, pod katerega se podpisujejo Artisti Associati, na drugem mestu je Orkester Brez Meja – čezmejni projekt, ki raziskuje teme, povezane z mejno problematiko, ter naslavlja kritične meje evropske skupnosti – izvedlo ga bo Društvo Zvočni izviri.Na tretje mesto se je uvrstila multimedijska Fotografska razstava By My Side, ki predstavlja širšo raziskavo življenja v evropskih mestih, ki jih je oz. jih še ločuje meja, projekt bo izvedlo Društvo Kinoatelje. Na četrto mesto se je po številu zbranih točk uvrstil Festival Če povem, ki ga organizira istoimensko Kulturno umetniško društvo.Na petem mestu je Plesno somestje v izvedbi Zavoda MN produkcija Dance Company, na šesto mesto se je uvrstil projekt z naslovom Eppure rinasce v organizaciji Porte aNordEst, ki načrtuje revitalizacijo kulturnih programov v starem mestnem jedru v goriškem Raštelu.