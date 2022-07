Izjemno visok delež prašnih delcev Pm10

Delež prašnih delcev Pm10 v zraku je v Tržiču zaradi obsežnega gozdnega požara izjemno visok. V kraju Area verde v Tržiču so pri deželni agenciji za okolje Arpa namerili nadpovprečno visoko raven škodljivih snovi v zraku. Najhuje je bilo ob 3. uri, ko je postaja namerila kar 1.609 mikrogramov prašnih delcev Pm10 na kubični meter. Ob 6. uri zjutraj se je njihov delež nekoliko zmanjšal, pri Arpi so namerili 1.468 mikrogramov prašnih delcev Pm10 na kubični meter. Zgornja dnevna meja prašnih delcev Pm10 je pri 50 mikrogramih na kubični meter. Pristojni organi prebivalce pozivajo, naj zapirajo okna svojih domov in se zadržujejo v zaprtih prostorih. Deželna agencija o deležu škodljivih snovi v zraku javnost sproti obvešča na tej povezavi.

Tržiška županja Anna Cisint je pozvala občane, naj ko le morejo, ne zapuščajo svojih domov. V Tržiču je tudi zaprta ladjedelnica Fincantieri.